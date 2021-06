Protagonista nella gara d'esordio della sua Svizzera, Embolo si è già messo in mostra durante la stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach, sia in Bundesliga che in Champions League. E' diventato un idolo dei tifosi del club, che gli hanno intonato uno speciale coro sulle note di una famosissima canzone italiana. E i sostenitori della nazionale svizzera non sono stati da meno... GALLES-SVIZZERA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

La seconda sfida del Girone A di Euro 2020, quella tra Galles e Svizzera, ha messo in mostra tutte le qualità di Breel Embolo. Velocità, forza fisica e ottima tecnica per l'attaccante della nazionale elvetica, che gli hanno permesso di trovare il gol del vantaggio a inizio ripresa, prima che il colpo di testa di Moore fissasse il risultato sull'1-1 finale. Nato il 14 febbraio 1997 a Yaoundè in Camerun, Embolo si trasferisce da ragazzino insieme alla sua famiglia a Basilea, dove nel 2014 ottiene la cittadinanza svizzera e comincia il suo percorso calcistico. Cresciuto nell'Accademia del Nordstern Club, è nel 2010 che compie il grande salto, quando il settore giovanile del Basilea lo porta tra le proprie fila. E il debutto è tutt'altro che banale visto che, non ancora diciottenne, esordisce in Champions League contro il Salisburgo. Tre anni al Basilea che gli permettono di vincere tre campionati svizzeri, segnando 21 gol in 61 partite.

Protagonista in Champions con il 'Gladbach leggi anche Florenzi, polpaccio ko: out con la Svizzera Le sue prestazioni non passano inosservate in Bundesliga e nell'estate del 2016 è lo Schalke 04 a portarselo a casa per 20 milioni di euro. Firma un contratto quinquennale con il club tedesco, ma l'approccio al nuovo campionato è complicato anche a causa di un brutto infortunio alla caviglia. I tre anni allo Schalke si concludono con 12 gol in 61 presenze, prima del passaggio al Borussia Monchengladbach, dove (nella stagione appena conclusa) riesce a mettersi in mostra anche in Champions League. La sua squadra infatti si qualifica agli ottavi di finale, a discapito dello Shakhtar Donetsk e dell'Inter di Antonio Conte.

I cori per Embolo: da "Ti Amo" a "The Lion Sleeps Tonight" vedi anche Tifosi e cerimonia, che show all'Olimpico. FOTO Prestazioni che gli hanno permesso di diventare un idolo dei tifosi del Borussia Monchengladbach. Spettacolare è un video apparso sui social, con due sostenitori del club tedesco che intonano un coro per Embolo sulle note di "Ti Amo" di Umberto Tozzi, ricevendo i complimenti per la performance dallo stesso calciatore. Non sono da meno i tifosi della nazionale svizzera, che a Embolo hanno dedicato un altro coro, questa volta sulle note di "The Lion Sleeps Tonight", canzone per bambini utilizzata spesso nei cartoni animati. Un calciatore che conquista le tifoserie e che scatena le fantasie dei sostenitori con maggior "talento" musicale.