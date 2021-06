Nella storia degli Europei un'autorete non era mai stata il primo gol della rassegna. Ma sai chi è stato il primo goleador di tutte le edizioni del passato? Sei volte il primo giocatore in rete ha poi alzato la coppa al cielo insieme alla propria nazionale. Tra loro grandi campioni, meteore, ex Serie A e c'è anche… Roberto Mancini!

ITALIA-TURCHIA 3-0: GOL E HIGHLIGHTS