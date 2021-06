Gara inaugurale a Euro 2020 per Olanda e Ucraina. De Boer deve fare a meno di De Ligt e Van de Beek, ma non sembra disposto a rinunciare al 3-5-2. Tanti dubbi da sciogliere ancora per Shevchenko

Comincia questa sera l'Europeo anche per l'Olanda, una delle big inserite nella competizione. Gli Oranje affronteranno l'Ucraina di Shevchenko, una sfida che metterà di fronte due Nazionali molto giovani e con tanto talento da mostrare in una vetrina così prestigiosa. Chiamata a non sbagliare sicuramente la selezione di De Boer che, nei Campionati Europei, manca l'appuntamento con i tre punti dal 2008. Gara suggestiva da seguire anche per il probabile coinvolgimento di tanti elementi della Serie A, con Austria e Macedonia del Nord spettatori interessati perché entrambe presenti nel gruppo C.

De Boer senza De Ligt

Nonostante l'invito dei tifosi - addirittura con un messaggio 'dal cielo' - ad utilizzare un più divertente e tradizionale in casa Olanda 4-3-3, il Ct De Boer sembra intenzionato a riproporre il suo 3-5-2, con Timber e l'esperto Blind a completare la difesa insieme a De Vrij, con De Ligt assenza di peso. Non l'unica, visto il contemporaneo forfait di Van de Beek in mezzo al campo, situazione che darà una maglia da titolare a De Roon, Wijnaldum e De Jong. Dumfries e Wijndal agiranno sulle fasce, in avanti Depay al fianco di Weghorst.

Shevchenko: "La squadra è pronta". Malinovskyi dal 1'

Certo del suo 4-3-3 è, invece, Andriy Shevchenko. Il Ct ucraino ha spiegato che "la squadra è pronta, nonostante affrontiamo una formazione tosta", ma non ha svelato alcuni dei possibili titolari. L'ex rossonero avrà, comunque, tutti a disposizione. Il tridente d'attacco sarà composto da Yarmolenko, Zubkov e Yaremchuk, con Malinovskyi e Zinchenko in mezzo al campo al fianco di Sydorchuck. Tra i pali dovrebbe esserci Bushchan, difeso centralmente da Zabarnyi e Matviyenko, con Karavaev e Mykolenko impiegati come terzini.