Bonucci: "Rimettere la testa nel carro armato"

L'emozione per il ritorno del pubblico allo stadio e la soddisfazione per la vittoria contro la Turchia all'esordio europeo. Ma Bonucci, a Sky Sport, guarda già avanti e sull'atteggiamento da tenere è molto chiaro: "E' stato bello vincere all'esordio, è stato bello vedere così tante persone allo stadio dopo tanto tempo ed è stato emozionante. Ma adesso bisogna voltare pagina, come diceva un mio grande compagno bisogna rimettere la testa dentro il carro armato e andare avanti". Una Nazionale che ha nel gruppo la sua forza: "Il bello è che non c'è un solo capitano, abbiamo tanti capitani e tanti leader. Tutti sono responsabili di se stessi e della squadra e questa è la cosa più bella. Come abbiamo sempre detto, il fuoriclasse di questa squadra è il gruppo"