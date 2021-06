Al 44° del primo tempo di Francia-Germania il difensore tedesco Antonio Rudiger, in marcatura su Pogba, ha avvicinato il volto alla schiena dell'avversario e - dalle immagini mostrate nel replay - è parso morderlo leggermente. Il francese ha reagito con una vistosa smorfia di dolore andando poi a protestare con il guardalinee e con l'arbitro. Non è però stato preso nessun provvedimento disciplinare, per un episodio che ha ricordato quello tra Suarez e Chiellini del Mondiale 2014

