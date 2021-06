Dalla riunione "tattica" pre partita alle vere e proprie prove dello show che anticipa l'ingresso in campo dei giocatori. Le maglie giganti, le bandiere, il cancello dal quale fare l'entrata. Ma attenzione anche all'erba del campo, che dovrà essere perfetta per i novanta minuti: nel video tutte le curiosità sulla macchina organizzativa. Pensate che per creare la cerimonia di inaugurazione di Euro 2020 si è partiti con un anno e mezzo di anticipo!

LIVE. LA GIORNATA DELL'ITALIA VERSO LA SVIZZERA