Tutto il mondo del calcio si sta stringendo intorno a Christian Eriksen e alla sua famiglia dopo l'arresto cardiaco accusato dal giocatore danese, ancora ricoverato in ospedale. A dimostrarlo ulteriormente un bellissimo video in cui il presidente della Uefa Ceferin, tutte le nazionali presenti all'Europeo e gli arbitri del torneo gli fanno gli auguri di pronta guarigione. "Vogliamo rivederti in campo il prima possibile", il messaggio comune

FINLANDIA, MAGLIETTA DEDICATA A ERIKSEN. LE FOTO