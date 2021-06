L’ultimo allenamento della vigilia ha dato la conferma: in difesa, a destra, gioca Toloi, è in netto vantaggio nel ballottaggio con Di Lorenzo. Il difensore dell’Atalanta, in tribuna alla prima, completerà la linea difensiva con Chiellini-Bonucci centrali davanti a Donnarumma e Spinazzola a sinistra, sostituendo Florenzi vittima di una contrattura al polpaccio. Per il resto, Mancini non cambia nulla, con dieci undicesimi identici alla squadra che all’esordio ha battuto la Turchia . Centrocampo che ruota attorno a Jorginho , con Barella e Locatelli mezzali aspettando il pieno recupero di Verratti; al centro del tridente ancora Immobile , con Insigne e Berardi larghi.

La Svizzera si affida agli "italiani"

Dopo il pari all’esordio (1-1) contro il Galles, la Svizzera cerca l’impresa, guidata da un Ct, Petkovic, che conosce bene il calcio italiano. Come lui anche Ricardo Rodriguez, che dovrebbe essere confermato a sinistra, e Freuler, punto fermo del centrocampo che dovrebbe trovare da avversario l’atalantino Toloi. Intoccabile anche Xhaka, reduce da un cambio di look che lo renderà ancora più “visibile” in mezzo al campo, osservato speciale dalla Roma intenzionata a portarlo alla corte di Mourinho. Attacco affidato a Embolo (in gol contro il Galles) e all’ex interista Shaqiri (che nella sua breve parentesi nerazzurra ebbe proprio Mancini come allenatore), a supporto di Seferovic, altro giocatore con un passato in Italia (Fiorentina, Lecce, Novara).