Come riporta Sky Sports UK, non ci sarà nessun provvedimento della Uefa nei confronti di Antonio Rüdiger. Nel finale di primo tempo contro la Francia, il difensore tedesco sembrava aver morso leggermente Pogba (quantomeno nelle immagini del replay). Lo stesso francese aveva spiegato: "È un amico, non lo punite". E il giocatore del Chelsea si è scusato: "Non dovevo farlo" VIDEO. IL "MORSO" DI RUDIGER - ITALIA-SVIZZERA: LE NEWS LIVE

Non ci sarà nessun provvedimento disciplinare della Uefa nei confronti di Antonio Rüdiger. È quanto riporta Sky Sports UK, che esclude qualsiasi indagine nei confronti del difensore tedesco: durante gli ultimi minuti di Francia-Germania, sfida vinta 1-0 dai Bleus, il giocatore del Chelsea in marcatura su Paul Pogba aveva avvicinato il volto alla schiena dell’avversario dando l’impressione di morderlo leggermente (quantomeno nelle immagini del replay). E il francese, dopo l’accaduto, aveva reagito con una leggera smorfia di dolore andando a protestare con il guardalinee e l’arbitro. Un episodio che aveva ricordato quello tra Suarez e Chiellini al Mondiale del 2014, costato carissimo all’uruguaiano con lo stop per 9 partite internazionali e 4 mesi di squalifica in campionato. Eventualità che non accadrà in questo caso, come hanno spiegato i colleghi di Sky Sports UK.

Rudiger: "Gesto sbagliato" approfondimento Morso di Rudiger a Pogba in Francia-Germania? "Non avevo il diritto" di farlo. Così ha detto Antonio Rüdiger in merito al gesto nei confronti di Paul Pogba, assicurando tuttavia di non aver morso l’avversario: "Non dovevo andare così con la bocca contro la sua schiena, è ovvio. Sembra brutto", ha detto il difensore del Chelsea e della Germania in una dichiarazione diffusa dal suo agente. "Dopo il fischio finale abbiamo parlato molto amichevolmente con Paul e sia con me che dopo, in un'intervista, ha confermato che non era un morso, come alcuni avevano pensato all'inizio". Rüdiger non si aspettava di essere penalizzato per il suo gesto in quanto l'arbitro della partita, lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, non era intervenuto: "Mi ha detto che mi avrebbe penalizzato se avesse pensato che fossi in colpa", ha spiegato il giocatore.