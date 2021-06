Altro 3-0 degli Azzurri, battuta anche la Svizzera dopo la Turchia e accesso agli ottavi con un turno d'anticipo. È molto presto per tracciare il cammino dell'Italia nella fase ad eliminazione diretta, ma possiamo ipotizzare i possibili incroci. Una cosa è certa: al termine del girone si ripartirà sabato 26 giugno lontano dall'Olimpico. E le avversarie? ITALIA-SVIZZERA 3-0, GOL E HIGHLIGHTS - I PODCAST DI PAOLO CONDO' Condividi:

Missione già compiuta per una bella, bellissima Italia. Dopo il 3-0 al debutto alla Turchia, la squadra di Roberto Mancini si ripete all’Olimpico contro la Svizzera raggiungendo gli ottavi di finale di Euro 2020 con un turno d’anticipo. Ben 6 gol fatti e nessuno concesso, numeri mai visti in precedenza nella storia della Nazionale tra Europei e Mondiali. Non è tutto: l’Italia è imbattuta da 29 partite ('Mancio' a -1 dal record di Pozzo tra il 1935 e il 1939) e non incassa reti da 10 incontri: l’ultima volta era accaduto più di 30 anni fa, da novembre 1989 a giugno 1990. E a proposito di storia, i nostri ragazzi la inseguiranno nella fase a eliminazione diretta. A prescindere dal risultato dell’ultima sfida contro il Galles (indietro di 2 punti), in programma domenica alle 18.00 a Roma, gli Azzurri torneranno in campo sabato 26 giugno. Già, perché il possibile 1° o 2° posto nel gruppo A consegna già la data del prossimo turno a Mancini. Ma non ancora l’avversaria: proviamo a tracciare il cammino con largo anticipo, in attesa di vedere cosa accadrà negli altri gironi.

La possibile avversaria se l'Italia arriva prima nel girone approfondimento Sky Mister Condò, speciale Italia-Svizzera Basta non perdere domenica contro il Galles, una vittoria o un pareggio blinderebbe il 1° posto nel gruppo A. Questa possibilità consegna sabato 26 giugno, alle 21.00 a Wembley, come la data da segnare per i nostri ottavi di finale. Difficile individuare già chi affronteremo, ma possiamo indicare il girone: sarà il C e la sua seconda in classifica, attualmente l’Olanda che è a pari punti con l’Austria ma con un gol subìto in più. Ricordiamo che questo raggruppamento ha disputato finora solo 90 minuti e che, nonostante le sconfitte all’esordio, Ucraina e Macedonia del Nord possono tornare in corsa. Allarghiamo lo sguardo ai possibili quarti: la favorita ad arrivarci sarebbe la capolista del gruppo B, ovvero il Belgio, qualora vincesse il proprio gruppo e superasse lo scoglio degli ottavi.