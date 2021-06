Croazia-Repubblica Ceca, le probabili formazioni

Dalic cambia modulo e interpreti rispetto alla squadra vista contro l'Inghilterra. Silhavy, invece, conferma l'undici che ha battuto la Scozia. Croazia-Repubblica Ceca in diretta alle 18.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

Riscatto contro continuità. Obiettivi opposti per Croazia e Repubblica Ceca che si affrontano nella seconda giornata del girone D di Euro 2020. I croati, vicecampioni del mondo, sono ancora a 0 punti in classifica dopo la sconfitta all'esordio, a Wembley, contro l'Inghilterra; i cechi, invece, hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino agli Europei con una vittoria contro la Scozia e già oggi, in caso di successo, staccherebbero il pass per gli ottavi di finale.

Il ct serbo Dalic ha annunciato in conferenza stampa diversi cambi rispetto alla formazione vista contro l'Inghilterra. La prima novità è nel modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1. In difesa spazio a Lovren al posto di Caleta-Car, mentre dovrebbe riposare Brozovic con Vlasic che rafforzerebbe la trequarti. Spazio dal 1' a Petkovic. Squadra che vince non si cambia, invece, per la Repubblica Ceca: Silhavy dovrebbe schierare lo stesso undici sceso in campo all'esordio con la Scozia. CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic. Ct: Dalic. REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Ct: Silhavy.

Ct Croazia: "Serve una vittoria per ritrovare fiducia" La Croazia deve dimenticare il ko contro l'Inghilterra per conquistare i primi punti agli Europei. La ricetta del ct Zlatko Dalic è una partita all'attacco: "Sono ottimista perché contro il Belgio e l'Inghilterra non siamo stati sovrastati. Contro Scozia e Repubblica Ceca servirà vincere per ritrovare fiducia in noi stessi. Vedrete una Croazia diversa contro i cechi rispetto a quella della prima giornata. Farò dei cambiamenti nell'undici di partenza e cambierò qualcosa anche a livello tattico e di approccio al match".

Sulla scia dell'entusiasmo la Repubblica Ceca vuole proseguire il suo percorso a Euro 2020. Per la qualificazione agli ottavi potrebbe bastare un punto, ma il ct Jaroslav Silhavy non fa calcoli: "Il nostro desiderio è chiaro, ovvero passare il girone. Un punto nelle prossime due partite potrebbe bastare, ma non andremo in campo per il pareggio. La Croazia è vice campione del Mondo ed ha al suo interno grande qualità. Per fare risultato dovremo fare una grande prestazione".