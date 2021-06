L'esterno della Nazionale esalta il gruppo azzurro in conferenza stampa a Coverciano: "C'è energia, elettricità e il merito è di Mancini. Siamo tutti titolari e per raggiungere l'obiettivo dovremo farci trovare pronti al momento giusto". E sui possibili incroci dagli ottavi in poi: "Contro Belgio e Francia? Non abbiamo paura, vogliamo misurarci per capire il nostro livello"

Dopo la vittoria contro la Svizzera, è cominciata la preparazione in vista del match di domenica contro il Galles, che può valere il primo posto nel girone. Dopo i due successi per 3-0, l'entusiasmo in casa Italia è davvero alle stelle. Federico Chiesa ha raccontato così, in conferenza stampa da Coverciano, le sensazioni che girano intorno alla Nazionale: "I tifosi fanno bene a sognare e noi con loro. Siamo qui per arrivare fino in fondo, per coronare questo grande sogno". E su un suo possibile impiego da titolare nelle prossime partite: "Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare. Ognuno è importante per raggiungere l'obiettivo e serve dare tutti una mano in un determinato momento. So dentro di me come vivere questo momento, c'è energia, elettricità, il gruppo è bello ed è merito del mister Mancini".