Il centravanti della Spagna torna al gol ma non basta per superare la Polonia. Ai microfoni di Sky Sport Morata si concentra sulle critiche alla nazionale: "I tifosi ci aspettano sempre al varco, arriviamo da anni in cui la Spagna ha vinto tutto e per noi questo confronto non è semplice". La testa è già alla partita contro la Slovacchia: "Sarà come una finale, possiamo arrivare tra le prime tre del nostro girone"

Alvaro Morata torna al gol e risponde ai fischi rimediati contro la Svezia ma il centro dell'attaccante della Juventus non basta alla Spagna per tornare al successo. Contro la Polonia le Furie Rosse si fermano sull'1-1, complice il pareggio di Lewandowski e il rigore calciato sul palo da Gerard Moreno. "Se ascoltiamo tutto quello che dicono sulla nostra nazionale non va bene - spiega Morata a Sky Sport al fischio finale - ci aspettano sempre al varco per poterci criticare, in genere in queste competizioni tutto il Paese supporta i giocatori ma noi arriviamo da anni in cui la Spagna ha vinto tutto e per noi non è semplice questo confronto". Parole che vanno oltre la soddisfazione per la rete: "Bisogna pensare alla squadra, questo è uno sport collettivo. Non siamo riusciti a conquistare i tre punti, questo contava".