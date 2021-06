21/21 ©Getty

MA IL RECORD POTREBBE DURARE POCO… - E il motivo è il polacco Kacper Kozlowski. Anche lui classe 2003 come Bellingham, ma più giovane di poco più di tre mesi. Ecco perché nel match in programma lunedì 14 giugno tra Polonia e Slovacchia potrebbe esordire a 17 anni, 7 mesi, 29 giorni. E sarebbe (ovviamente anche in caso di presenza in qualsiasi altra partita di questi Europei) un nuovo primato storico.