Buone notizie per la Svezia, dopo la vittoria di venerdì contro la Slovacchia per 1-0 che le ha permesso di conquistare il momentaneo primo posto nel Gruppo E: in vista dell'ultimo match contro la Polonia, probabilmente decisivo per la qualificazione, il commissario tecnico Andersson avrà a disposizione anche Mattias Svanberg. Il centrocampista del Bologna è infatti risultato negativo al tampone dopo la positività riscontrata nei giorni scorsi ed è dunque tornato a disposizione, come conferma l'allenamento al quale ha preso parte insieme al resto del gruppo svedese. Ad annunciarlo è la stessa federazione, attraverso un post sui propri profili social, nel quale ha dato il bentornato al calciatore.