Inghilterra, Mount e Chilwell a forte rischio

Tasso di positività stabile allo 0,6%. In calo i ricoveri

Sempre in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi ieri sono stati 495, il dato più basso dal 18 agosto 2020, contro gli 881 di domenica. Con 81.752 tamponi, 69mila in meno, ma con un tasso di positività invariato allo 0,6%. I decessi sono 21 (domenica 17), per un totale di 127.291 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (domenica -5) con appena 9 ingressi del giorno, e scendono a 385, mentre i ricoveri ordinari sono 54 in meno (domenica -60), 2.390 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino di ieri del ministero della Salute.