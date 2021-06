Possibile turnover tra le fila francesi con Deschamps che va a caccia della sesta vittoria consecutiva e del sesto match senza gol subiti. L'Ungheria, invece, cerca il riscatto dopo il ko contro il Portogallo. Ungheria-Francia in diretta alle 15.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

Dopo la vittoria a Monaco di Baviera contro la Germania, la Francia ha la prima opportunità per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2020. I blues, davanti ai 60.000 spettatori della Puskas Arena di Budapest, affronteranno l'Ungheria guidata dall'italiano Marco Rossi che vuole dimenticare la sconfitta per 3-0 all'esordio contro il Portogallo. La Francia ha la possibilità di proseguire una doppia striscia positiva: da una parte va a caccia della sesta vittoria consecutiva, dall'altra parte vuole mantenere la porta inviolata visto che non subisce gol da 483 minuti.

Le probabili formazioni leggi anche L'Europeo parla italiano: quanti gol dalla Serie A Possibile turnover tra le fila della Francia anche in vista del match contro il Portogallo. Deschamps avrà tutti a disposizione, compreso Pavard che ha recuperato dalla botta rimediata contro la Germania. A centrocampo dovrebbe essere confermato Rabiot con Tolisso in panchina. Spazio ancora a Benzema in attacco con Griezmann e Mbappé. Rossi dovrebbe scegliere gli stessi undici giocatori scesi in campo all'esordio con l'ex Palermo Sallai al fianco di Szalai. UNGHERIA (3-5-2): Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. Ct: Rossi FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. Ct: Deschamps

Ct Ungheria: "Avremo 60mila spettatori a spingerci" "La Francia vale 900 milioni di euro, noi solo sei". È una sfida da Davide contro Golia quella che attende l'Ungheria secondo il ct magiaro Marco Rossi: "Sono sicuro che i miei ragazzi sapranno riprendersi e mostrare ai nostri tifosi cosa sanno fare - ha spiegato Rossi in conferenza stampa - Questa Ungheria merita rispetto. Dal punto di vista psicologico, perdere in quel modo contro il Portogallo può aver lasciato delle cicatrici, ma dobbiamo cancellarle e concentrarci su questa sfida. Non staremo a recriminare su ciò che è stato, ma ci riprenderemo e mostreremo cosa sappiamo fare. La Francia vale 900 milioni di euro e noi 6. La nazionale di Deschamps è la mia favorita per la vittoria finale, ha Mbappé che è un attaccante formidabile, e altri grandi giocatori. Noi, invece, avremo 60mila spettatori a spingerci".

Ct Francia: "Ungheria team ben strutturato grazie a Rossi" Deschamps, nella conferenza stampa della vigilia, ha speso parole d'elogio per il collega Marco Rossi, ma resta focalizzato sull'obiettivo della qualificazione gli ottavi di finale: "Noi vogliamo qualificarci al più presto per gli ottavi, conta questo, e devo pensare bene alla formazione, perché poi avremo anche una terza sfida, con il Portogallo - ammette il commissario tecnico francese - Avere lo stadio pieno possa essere un fattore a loro vantaggio, si è già visto con il Portogallo contro cui hanno resistito fino quasi alla fine. L'Ungheria è un team molto ben strutturato, e credo che ciò abbia molto a che fare con il suo tecnico italiano".