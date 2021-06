La Francia di Deschamps va a caccia della qualificazione agli ottavi dopo il successo sulla Germania: di fronte l'Ungheria, che cerca il riscatto dopo il 3-0 incassato contro il Portogallo. Un solo cambio per i due Ct rispetto alle gare d'esordio: Digne in fascia al posto di Hernandez per Deschamps, che conferma il super tridente Griezmann-Benzema-Mbappé. Marco Rossi punta su Nego. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD