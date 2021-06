Sfida per il secondo posto del girone C all'Arena Nazionale di Bucarest: la vincente affronterà l'Italia nell'ottavo di finale in programma a Wembley. Ucraina-Austria, in diretta alle ore 18.00 su Sky Sport Football e Sky Sport 252 UCRAINA-AUSTRIA LIVE Condividi:

È uno spareggio per il secondo posto del gruppo C quello tra Ucraina e Austria. Alle ore 18.00, all'Arena Nazionale di Bucarest, andrà in scena un match che l'Italia seguirà con particolare attenzione visto che che da questa partita uscirà il nome dell'avversaria degli azzurri nell'ottavo di finale in programma sabato 26 giugno alle ore 21.00 a Wembley. Ucraina e Austria hanno entrambe tre punti in classifica, ma la selezione di Shevchenko parte con il vantaggio del doppio risultato a disposizione per chiudere al secondo posto in virtù del maggior numero di gol segnati finora.

Gruppo C, le combinazioni L' Ucraina chiuderà al secondo posto con una vittoria o un pareggio.

chiuderà al secondo posto con una vittoria o un pareggio. L'Austria deve battere l'Ucraina per chiudere al secondo posto.

Le probabili formazioni leggi anche Chi va agli ottavi? La situazione dei 6 gironi Shevchenko dovrà fare a meno di Zubkov, a causa di un problema al polpaccio, e Popov. Rispetto alla squadre che ha affrontato la Macedonia potrebbe esserci una sola novità con Zinchenko inserito a centrocampo al posto di Shaparenko. Il ct austriaco Foda, invece, ritrova Arnautovic, tornato a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. L'ex attaccante dell'Inter guiderà il reparto avanzato con Baumgartner al suo fianco. UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov. Ct: Shevchenko AUSTRIA (3-4-1-2): Bachmann; Dragović, Alaba, Hinteregger; Lainer, Schlager, Grillitsch, Ulmer; Sabitzer; Baumgartner, Arnautović. Ct: Foda.

Ct Ucraina: "Niente calcoli, vogliamo vincere" Non fa calcoli Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, alla vigilia del match: "Un punto potrebbe bastarci per piazzarci al secondo posto nel nostro girone, ma non ci metteremo a fare calcoli e a giocare per il pareggio - spiega - Lo dico perché con una mentalità simile nessuna squadra arriva lontano: quindi giocheremo per vincere, sebbene l'Austria sia una rivale forte".

Alaba: "Possiamo fare la storia" Vincere è la parola d'ordine anche per l'Austria, obbligata a conquistare i tre punti per chiudere al secondo posto nel girone: "In campo vogliamo sempre vincere - spiega il ct austriaco Franco Foda -, ma mai come questa volta. Certo ci sono anche gli avversari e hanno il nostro stesso obiettivo. Ma conosciamo bene l'Ucraina, e devo dire che è molto migliorata sotto la guida di Shevchenko. Sono forti, però hanno anche dei punti deboli, e faremo leva su questo". Per David Alaba, invece, si tratta di una delle partite più importanti nella storia dell'Austria: "Posso vedere l'importanza di questa partita sul volto di ogni mio compagno - dice -. Vogliamo fare la storia: l'Austria non ha mai superato la fase a giorni di un Europeo e questo ci da' una grande carica. Siamo enormemente motivati, e mai come questa volta abbiamo fame di vittoria".