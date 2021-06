Croazia-Scozia, le probabili formazioni

Dalic rilancia Brozovic a centrocampo al fianco di Modric e Kovacic. Tra le fila scozzesi, invece, un solo dubbio di formazione. Croazia-Scozia in diretta alle ore 21.00 su Sky Sport 253 e Sky Sport 486 IL PROGRAMMA - I GIRONI Condividi:

Croazia e Scozia vanno a caccia della prima vittoria a Euro 2020 nell'ultima giornata del gruppo D. Ad Hampden Park si affrontano le ultime due in classifica del raggruppamento: per entrambe sarà necessario conquistare i tre punti per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Un obiettivo minimo per la Croazia, vicecampione del mondo, che nella rassegna continentale ha conquistato finora un solo punto, segnando un solo gol con Perisic.

Le probabili formazioni leggi anche Gilmour positivo, due isolati nell'Inghilterra Per l'ultima partita del girone il ct croato Dalic decide di rilanciare Brozovic, rimasto in panchina contro la Repubblica Ceca. Il centrocampista dell'Inter sarà affiancato da Modric e Kovacic. L'altra novità dovrebbe essere in attacco con Ivanusec al posto di Brekalo. Nella Scozia non ci sarà Gilmour, positivo al Covid-19. L'unico dubbio è in difesa dove Hendry e Cooper si giocano una maglia da titolare al fianco di Hanley e Tierney. CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Ivanusec, Perisic; Petkovic. Ct: Dalic SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams. Ct: Clarke

Ct Croazia: "Fatichiamo a trovare il ritmo" La Croazia deve cambiare marcia se vuole avere qualche chance di qualificazione agli ottavi di finale. Lo sa bene il ct Zlatko Dalic: "Un risultato positivo ti trasmette un'atmosfera positiva e in questo non siamo riusciti - ha spiegato in conferenza stampa - C'eravamo riusciti al Mondiale 2018, ma adesso ci è mancato e fatichiamo a trovare il ritmo". Dalic ha poi speso parole d'elogio nei confronti della Scozia: "Avrebbero potuto fare meglio contro la Repubblica Ceca, hanno avuto tante occasioni. Poi contro l'Inghilterra hanno dimostrato motivazioni e spirito guerriero quindi mi aspetto lo stesso approccio contro di noi perché tre punti rappresenterebbero un risultato storico per la Scozia, nel loro stadio, davanti ai loro tifosi".

Ct Scozia: "Avremo qualche speranza solo giocando al massimo" Per il ct scozzese Steve Clarke la Scozia dovrà offrire una grande prestazione di squadra per riuscire a vincere: "La Croazia ha ottime qualità che sono diverse da quelle dell'Inghilterra - spiega - È un'ottima squadra che muove bene il pallone. Hanno due top player a centrocampo come Kovacic e Modric. Se riusciamo a giocare come sappiamo e tutti fanno una prestazione da 8 in pagella, allora possiamo avere qualche speranza di vincere e passare il turno".