Gilmour positivo, due isolati nell'Inghilterra

Un nuovo caso di positività al coronavirus a Euro 2020. A risultare positivo al Covid-19 è Billy Gilmour, 20enne centrocampista della Scozia, immediatamente messo in quarantena dopo l’annuncio della positività. Il calciatore di proprietà del Chelsea, titolare nell’ultima gara degli Europei pareggiata contro l’Inghilterra per 0-0, è dunque in regime di isolamento e dovrà rimanerci per i prossimi 10 giorni. Ad annunciarlo in giornata è stata la Federazione scozzese, che ha precisato che come minimo il giocatore non potrà scendere in campo nella prossima sfida con la Croazia in calendario domani all'Hampden Park di Glasgow e decisiva per le sorti del girone D.