Rep. Ceca-Inghilterra, le probabili formazioni

Silhavy conferma lo stesso undici visto contro la Croazia. Diversi dubbi, invece, tra gli inglesi che dovranno vincere per chiudere al primo posto nel girone. Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta alle ore 21.00

Sfida per il primato del gruppo D tra Repubblica Ceca e Inghilterra nella terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. A Wembley, calcio d'inizio alle ore 21.00, la selezione allenata da Gareth Southgate, già qualificata per gli ottavi di finale, vuole dimenticare il pareggio incolore contro la Scozia. Di fronte troverà una Repubblica Ceca sulle ali dell'entusiasmo, tornata nella fase a eliminazione diretta del torneo dopo nove anni.

Le probabili formazioni leggi anche Gilmour positivo, due isolati nell'Inghilterra Squadra che vince non si cambia per la Repubblica Ceca. Il ct Silhavy, infatti, dovrebbe confermare lo stesso undici che ha ben figurato nelle prime due uscite agli Europei. Il peso dell'attacco sarà ancora sulle spalle di Patrick Schick, autore di tre gol nella competizione. Tanti dubbi, invece, per l'Inghilterra. Mount e Chilwell sono stati posti in isolamento a causa dei contatti avuti con lo scozzese Gilmour, risultato positivo al Covid-19. Doppio ballottaggio in difesa per Southgate: da una parte tra Shaw e James, dall'altra tra Mings e Maguire. In attacco Kane, alla ricerca del primo gol agli Europei, sarà supportato da Grealish, Foden e Sterling. REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Ct: Silhavy INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Grealish, Sterling; Kane. Ct: Southgate

Ct Rep. Ceca: "Ho parlato con chi gioca in Premier" Per tentare di difendere il primato nel girone, il ct ceco Jaroslav Silhavy farà affidamento sui consigli tre giocatori in rosa (Vydra, Coufal, Soucek) che militano in Premier League: "È fantastico avere in squadra giocatori che hanno esperienza in Premier - ha spiegato Silhavy nella conferenza stampa della vigilia - Stiamo parlando con loro e stiamo ottenendo informazioni sui giocatori dei nostri avversari. La loro conoscenza sarà utile, non solo per loro, ma per tutta la squadra".

Ct Inghilterra: "Possiamo e dobbiamo fare meglio" Riscatto è la parole d'ordine per l'Inghilterra che vuole mettere alle spalle il pareggio contro la Scozia: "Possiamo e dobbiamo fare meglio - ha ammesso il ct Southgate in conferenza stampa - Con la Scozia non ho avuto le risposte che speravo. Bisognerà fare qualcosa in più. Conosco molto bene la mia squadra e i miei giocatori, molti di loro sono giovani e non avevano ancora vissuto serate con questa intensità e pressione. Questo li farà crescere molto".