Euro 2020, il programma delle partite di oggi

Terza e ultima giornata del raggruppamento D, che non ha ancora emesso nessun verdetto in chiave qualificazione: in campo, entrambe alle ore 21, Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia

Girone D protagonista in questa giornata di Euro 2020. Alle ore 21, infatti, si gioca la terza e ultima giornata di un raggruppamento che non ha ancora emesso nessun verdetto: la Repubblica Ceca, prima a quota 4 punti, sfida l’Inghilterra (4 punti anche per la nazionale allenata da Gareth Southgate). Con un pareggio, entrambe le nazionali si qualificheranno agli ottavi. Sperano in un risultato diverso, invece, Croazia e Scozia (entrambe a un punto), altra sfida del raggruppamento che si gioca sempre alle 21.