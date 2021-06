Un ottavo di finale che comincia in salita. O forse troppo in linea per uno strano scherzo del destino. Impegnata domenica contro l'Olanda (diretta alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football), la Repubblica Ceca si è vista infatti costretta a rimandare la partenza per Budapest a meno di 24 ore dall'incontro. Una disavventura davvero insolita per il gruppo di Silhavy, abituata a viaggiare sui charter durante questo Europeo. L'ultimo, tuttavia, non è riuscito neanche a decollare: lo scivolo - utilizzato per le misure di emergenza - si è gonfiato accidentalmente e ha finito per bloccare le porte dell'aereo, costringendo la Nazionale ceca a cancellare il volo e restare a Praga per l'ultimo allenamento prima della partita contro gli Oranje. Una scena documentata sui social, attraverso le foto, anche da uno dei componenti della rosa di Silhavy: Alex Kral. "Mi sono imbattuto in ritardi nei voli, trasferimenti e persino cancellazioni a causa del coronavirus - ha scritto il centrocampista 23enne -. Ma non volare a causa di uno scivolo gonfiato accidentalmente... questa è la prima volta". La Repubblica Ceca atterrerà, dunque, nella capitale ungherese solo in serata e senza la possibilità di 'calpestare' in anticipo il terreno della Puskas Arena. I suoi tifosi, invece, sono già pronti a riversarsi in massa a Budapest per credere nell'impresa.