Belgio-Portogallo, le probabili formazioni

Ct Belgio: "Il Portogallo ha una mentalità incredibile"

Per il Belgio non sarà un ottavo di finale semplice. Lo sa bene il ct Roberto Martinez che, però, non nasconde l'ottimo stato di forma dei suoi: "Siamo in piena fiducia, lanciati verso grandi traguardi e non vediamo l’ora di scendere in campo e goderci questa occasione giocando al meglio. Il Portogallo ha molto talento ritmo, ha tanti giocatori di ottimo livello e servirà essere compatti e solidi, difendendo di squadra. Loro sono i campioni in carica e hanno vinto anche la Nations League e hanno una mentalità incredibile soprattutto nel giocare le grandi partite". Martinez, inoltre, ha spiegato di non aver preparato dei piani per arginare il solo Cristiano Ronaldo: "Ovviamente dovremo difenderci molto bene, ma quando crei un piano contro un giocatore rischi che siano gli altri a farti male. Cristiano Ronaldo è uno di quei giocatori che sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per farti male, è uno dei migliori giocatori al mondo e ne siamo consapevoli, ma dobbiamo difenderci anche dagli altri dieci avversari".