Un ottavo di finale parecchio duro per l'Italia, che sabato sera ha dovuto lottare per 120 minuti contro l'Austria per accedere al turno successivo di Euro 2020. Per i ragazzi di Mancini, però, è stato duro anche il rientro a Coverciano: gli Azzurri avevano programmato una trasferta lampo nel Regno Unito per via delle problematiche legate al Covid, ma una volta arrivati all'aeroporto di Luton (Qui le immagini della partenza) per tornare in Italia hanno dovuto attendere due ore prima di partire a causa delle rigide procedure sul controllo dei documenti e dell'imbarco dei bagagli. Mancini e i suoi ragazzi hanno fatto rientro a Coverciano pochi minuti prima delle 6:00, con il programma di allenamento mattutino che di fatto è diventato il programma del sonno: tutti a letto domenica mattina tranne Bonucci, unico calciatore presente a colazione. L'allenamento pomeridiano è in programma alle 18:30 per coloro che non sono scesi in campo a Wembley e poi spazio alla tradizionale cena di festa, come successo dopo ogni vittoria di questo Europeo: e dopo l'intermezzo della pizzata post Galles, si torna alle tradizioni con una mega grigliata.