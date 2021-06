14/14

LUKAKU VS RONALDO - E l'uno contro l'altro? Belgio-Portogallo sarà il nono incrocio: una vittoria per Romelu, un pari e sei per CR7. Si sono affrontati con Inter e Juve, ma anche con Man Utd e Juve, e Man Utd e Real. Il bilancio dei gol? Meglio Lukaku: 3 a 2. C'è già anche un precedente in nazionale, il primo di sempre tra i due: amichevole del marzo 2016. 2-1 Portogallo. Segnarono entrambi.



