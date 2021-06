Olanda-Repubblica Ceca, le probabili formazioni

Dubbio tra Malen e Weghorst per De Boer che a centrocampo rilancia De Roon. Silhavy, invece, conferma lo stesso undici che ha giocato contro l'Inghilterra, ma con Kaderabek al posto di Boril. Olanda-Repubblica Ceca in diretta alle ore 18.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

Entra nel vivo il percorso agli Europei dell'Olanda. Gli oranje, che hanno chiuso al primo posto nel gruppo C a punteggio pieno, sfideranno la Repubblica Ceca, terza classificata del gruppo D. Per la formazione di Frank De Boer l'obiettivo è quello di proseguire la striscia positiva di sette partite senza sconfitte, ma bisognerà sfatare un tabù. Contro i cechi, infatti, l'Olanda non vince dal 2005 e nell'ultimo precedente agli Europei (19 giugno 2004) vinse per 3-2 la Repubblica Ceca con i gol di Koller, Baros e Smicer. La vincente affronterà nei quarti di finale la Danimarca: match in programma sabato 3 luglio, alle ore 18.00, a Baku.

Le probabili formazioni leggi anche I cechi non decollano: il motivo è surreale Un ritorno e un dubbio per De Boer nell'undici oranje che affronterà la Repubblica Ceca. A centrocampo si rivedrà dal 1' De Roon, rimasto in panchina contro la Macedonia del Nord a causa della diffida. In attacco, invece, ballottaggio tra Malen e Weghorst con il primo favorito. Il ct ceco Silhavy, invece, deve valutare se schierare o meno Darida, non al top della forma. Per il resto stessa squadra vista contro l'Inghilterra, fatta eccezione per il terzino sinistro con Kaderabek al posto di Boril. OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Ct: De Boer REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Ct: Silhavy

Ct Olanda: "Abbiamo le qualità per vincere gli Europei" leggi anche Wijnaldum: "Se razzismo a Budapest, lascio campo" Frank De Boer, ct olandese, non nasconde le ambizioni degli oranje in questa fase finale degli Europei: "Abbiamo le qualità per diventare campioni d'Europa, ma tutto deve andare nel verso giusto - spiega - Sono contento del tabellone perché in caso di passaggio del turno abbiamo cinque di riposo, poi tre giorni in caso di semifinale. Ma dipenderà tutto da noi e da come giocheremo". Si parte, quindi, dal match contro la Repubblica Ceca: "Sanno benissimo cosa fare, aspettano dietro la linea della palla - prosegue De Boer - Dobbiamo giocare al massimo per poter vincere".

Ct Rep. Ceca: "Servirà il 150% per passare il turno" Più del massimo, il 150%. Servirà una Repubblica Ceca perfetta nel match contro l'Olanda secondo il ct Silhavy per poter passare il turno: "Se vogliamo passare dobbiamo dare il 150% e replicare alcune prestazioni individuali della partita contro la Scozia, quando Vaclik e Schick hanno giocato in maniera brillante. Solo così possiamo avere buone possibilità contro l'Olanda. Sapevamo che ci sarebbero state tante squadre forti in questi Europei e l'Olanda è senza dubbio una delle migliori".