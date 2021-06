Europei, il programma delle partite di oggi

Proseguono gli ottavi di finale di Euro 2020: in campo Croazia-Spagna e Francia-Svizzera. Il programma completo e tutte le informazioni per guardare queste due partite in tv

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Euro 2020, altre due gare importanti si giocheranno in questo lunedì 28 giugno. Alle ore 18 grande sfida, con la Croazia che affronterà la Spagna a Copenaghen. Due squadre che hanno conquistato la qualificazione all'ultima giornata della fase a gironi, dopo aver faticato nelle prime due gare. La Croazia aveva raccolto un solo punto tra Inghilterra e Repubblica Ceca e ha passato il turno battendo la Scozia per 3-1. La Spagna, invece, ha pareggiato contro Svezia e Polonia, prima di travolgere la Slovacchia per 5-0 e ottenere la qualificazione. La seconda partita si giocherà alle ore 21, con la Francia che affronterà la Svizzera a Bucarest. I campioni del mondo in carica sono nettamente favoriti per il passaggio del turno e giocheranno contro una squadra che si è qualificata tra le migliori terze, dopo aver collezionato quattro punti nel girone dell'Italia.