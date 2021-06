16/18

ANTONIO CONTE

Euro2016 fu soprattutto il suo torneo, applauditissimo per il modo in cui era riuscito a trasformare una Nazionale non particolarmente ricca di valori tecnici in una squadra compatta che per pochissimo non fece l'impresa. Restano alcune grandissime prestazioni, come quella con il Belgio. Dopo la Nazionale, il Chelsea e l'Inter, che ha trascinato alla vittoria dell'ultimo scudetto prima di lasciare il club