Beve birra mentre viene portato in trionfo dai tifosi inglesi: ma siamo sicuri che quello che si è presentato a Wembley per Inghilterra-Germania sia proprio l'allenatore tedesco del Liverpool? La somiglianza è veramente impressionante...

L'inconfondibile cappellino, gli occhiali, la barba. Sembrerebbe proprio Jurgen Klopp, quello che si è visto a Wembley ad assistere alla partita tra Inghilterra e Germania. E non avremmo alcun dubbio, se non fosse che a portare in trionfo l'allenatore tedesco sono i tifosi inglesi, mentre lui fa festa con loro scolandosi una birra.



Una somiglianza impressionante, che ha divertito parecchio i fan inglesi radunati attorno al sosia dell'allenatore del Liverpool, con tanto di tuta ufficiale del club. Un "talismano" che ha portato anche bene, con la qualificazione ai quarti dell'Inghilterra: lo vedremo allo stadio anche contro l'Ucraina?