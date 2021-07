Aspettando Italia-Belgio, l'attesa LIVE

Martinez: "De Bruyne e Hazard contro l'Italia? Decisione spetta ai medici"

"Eden Hazard e De Bruyne non sono stati in grado di allenarsi. Avranno altre 24 ore, è una corsa contro il tempo ma aspetteremo l'ultimo momento per prendere una decisione. Ora non sono in grado di dire se giocheranno, ma cercherò di averli a disposizione. Per domani (oggi, n.d.r) sarà difficile, specie per Hazard che ha un problema muscolare. La decisione spetterà più ai medici che a me". LE ULTIME SUL BELGIO