E' arrivato il momento di Italia-Belgio, fischio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Mancini dovrebbe rilanciare Chiellini dal primo minuto al posto di Acerbi e promuovere Chiesa da titolare dopo il gol contro l'Austria. Martinez monitora invece le condizioni fisiche di De Bruyne e Hazard: il centrocampista del City va verso un posto da titolare, mentre il fantasista del Real dovrebbe partire fuori EURO 2020, IL TABELLONE COMPLETO

E' tempo di quarti di finale, è tempo di una delle sfide più attese di questa fase degli Europei, è tempo di Italia-Belgio. L'Allianz Arena di Monaco di Baviera è pronta a ospitare la sfida tra Immobile e Lukaku, tra Verratti e De Bruyne, tra Donnarumma e Courtois. Alcuni dei più grandi calciatori del panorama internazionale saranno in campo in quella che (comunque vada a finire) si preannuncia come una sfida davvero spettacolare. Sia Mancini che Martinez hanno ancora qualche dubbio di formazione da risolvere, ecco come potrebbero schierare in campo le due squadre (fischio d'inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football).

La probabile formazione dell'Italia approfondimento Chiesa titolare, ballottaggio Chiellini-Acerbi Roberto Mancini dovrebbe confermare per larga parte la formazione scesa in campo negli ottavi di finale contro l'Austria. Due i cambi principali, che portano al rientro del capitano Giorgio Chiellini (che si è allenato in gruppo già prima del match degli ottavi e negli ultimi giorni ha continuato a migliorare la sua condizione fisica) al posto di Acerbi e al ballottaggio Chiesa-Berardi, che questa volta dovrebbe essere vinto dallo juventino. Almeno così Mancini ha provato la squadra nell'allenamento della vigilia. Bisognerà attendere la rifinitura della mattinata precedente al match per avere indicazioni ancora più precise, ma dopo il gol segnato ai supplementari contro l'Austria, Chiesa sembra aver effettuato il sorpasso su Berardi nelle gerarchie del Ct. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini