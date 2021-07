Europei, il calendario delle partite di oggi

Continua il programma dei quarti di finale. Alle ore 18 si affrontano Repubblica Ceca e Danimarca, due delle più grandi sorprese della competizione. Alle 21 è invece la volta dell'Inghilterra, che non ha ancora subito un gol in questa edizione degli Europei e cerca un posto nelle semifinali contro l'Ucraina

Continua il programma dei quarti di finale di Euro 2020. Alle ore 18 si affrontano due delle sorprese di questa competizione: da una parte la Repubblica Ceca, che agli ottavi ha eliminato l'Olanda, dall'altra la Danimarca, che dopo lo shock per il malore in campo di Christian Eriksen, ha trovato una forza insperata che l'ha trascinata fino ai quarti. Alle ore 21 sarà invece la volta dell'Inghilterra, che ancora non ha subito un gol in questi Europei e che proverà a mantenere la porta inviolata (e conquistare un posto in semifinale) contro l'Ucraina di Shevchenko e Tassotti. Ecco il programma completo delle partite di oggi.