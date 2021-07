La lunghissima sfida dei quarti contro la Svizzera ha lasciato in eredità alla Spagna non solo la conquista della semifinale, ma anche l' infortunio di Pablo Sarabia. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha infatti sofferto di un problema muscolare durante il match di venerdì ed è in dubbio per la gara di martedì sera contro l'Italia. Sarabia ha risentito di un fastidio all'adduttore della coscia destra già nei primi minuti della gara, salvo poi stringere i denti e riuscire a portare a termine la prima frazione. All'intervallo il calciatore ha però dovuto dare forfait, venendo sostituito da Dani Olmo. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Sarabia in queste ore hanno evidenziato una contrattura alla coscia destra , che non gli hanno permesso di allenarsi nella giornata di sabato e lo tengono in dubbio per la gara di martedì, vista la distanza molto ravvicinata delle due sfide.

Laporte si allena in palestra

La Spagna è tornata ad allenarsi il giorno successivo alla vittoria contro la Svizzera con una seduta molto blanda per chi è sceso in campo venerdì. Seduta alla quale non ha preso parte Eric Laporte, che ha seguito un programma differenziato in palestra. Secondo quanto riportato da As, le condizioni del difensore del Manchester City non sarebbero però preoccupanti: Laporte è infatti l'unico calciatore di movimento della Spagna a non aver perso nemmeno in minuto in questi Europei e nella giornata di sabato ha accusato un po' di stanchezza, dopo i 120 minuti giocati sia contro la Croazia che con la Svizzera, che non gli ha permesso di allenarsi con il resto del gruppo. Quella di sabato è stata la prima seduta di allenamento in preparazione a Italia-Spagna, prima della partenza per Londra, prevista per lunedì.