Ucraina-Inghilterra, le probabili formazioni

La sfida tra ucraini e inglesi, in programma sabato alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, chiuderà il programma dei quarti di finale di Euro 2020. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

Ultima gara dei quarti di finale prima di entrare nella fase bollente del torneo. Sabato sera alle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, Ucraina e Inghilterra si giocheranno l’accesso in semifinale contro una tra Repubblica Ceca e Danimarca. Gli inglesi, dopo aver eliminato la Germania negli ottavi di finale, sono i favoriti per arrivare in finale; gli ucraini di Shevchenko, invece, hanno conquistato l'accesso ai quarti dopo aver battuto la Svezia all'ultimo minuto dei tempi supplementari.

Shevchenko: "Inghilterra favorita, ma può succedere di tutto" "Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo primario e tutto ciò che verrà da adesso in poi sarà in più – commenta il Ct dell’Ucraina Andriy Shevchenko nella conferenza stampa della vigilia del match. L'Inghilterra avrà addosso una pressione diversa dalla nostra, sono considerati come i favoriti ma tutti sanno che nel calcio può succedere di tutto. Ci stiamo preparando molto bene e vogliamo soprenderli, anche se loro sono una delle migliori squadre al momento e siamo consapevoli che per noi sarà una partita molto difficile".

Southgate: "Non è questo l’Everest che ci siamo prefissati" leggi anche Gare ai rigori, quale Nazionale ha fatto meglio? "Abbiamo raggiunto una meta, ma non è questo l'Everest che ci siamo prefissati. Vogliamo andare avanti". Battere l'Ucraina per continuare la scalata. È questo l'obiettivo di Gareth Southgate, che nella conferenza stampa spende buone parole per la squadra di Shevchenko. "Sono rimasto davvero impressionato da ciò che Andriy ha fatto con loro. Hanno avuto un paio di risultati difficili lo scorso autonno in Nations League, ma si sono ripresi alla grande. Domani ci saranno pochi tifosi inglesi ma abbiamo già avuto l'esperienza di giocare a porte chiuse: l'Olimpico è molto bello e credo sia positivo allontanarci da Wembley perché non ci sarebbe stata la stessa atmosfera che abbiamo vissuto con la Germania".

Le probabili formazioni Ucraina (5-3-2): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko. Inghilterra (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate.