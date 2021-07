Bonucci: "Questa Italia può andare in finale"

L'Italia si prepara a giocare la semifinale di Euro 2020, per tanti componenti del gruppo di Roberto Mancini la partita più importante del percorso in Nazionale fino a questo punto. Leonardo Bonucci era in campo anche nel 2012 quando gli azzurri, allora allenati da Prandelli, persero in finale contro la Spagna. Dopo 9 anni, riecco le Furie Rosse, stavolta sulla strada verso la finale: "Partita più bella da quando sono in Nazionale? Sì, assolutamente – le parole di Leonardo Bonucci alla vigilia -. Abbiamo intrapreso un modo diverso di interpretare le partite e questa è veramente una soddisfazione. Entriamo in campo sapendo di non essere lì solo a fare la battaglia al limite dell'area, ma di avere la possibilità di mettere in difficoltà con il gioco una grande Nazionale. Ora servirà una doppia fase da parte di tutti, di squadra. Dovremo fare una grande fase offensiva e una grande fase difensiva. Stanotte spero di dormire e non pensare alla partita, serve recuperare tutte le energie. Ma se ci penso, mi viene solo in mente di fare una grande prestazione perché il risultato è una conseguenza. Rigiocare a Wembley domenica sarebbe per tutti una grande opportunità, la vogliamo ma serve spirito di sacrificio e una cattiveria che forse non abbiamo mai tirato fuori. Abbiamo ricevuto tanti complimenti che possono deviarci dalla retta via, ma questa sarà una battaglia. Dobbiamo restare con la testa nel carro armato, per noi è un'opportunità unica e ce la vogliamo godere".