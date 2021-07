Si avvicina la semifinale tra Italia e Spagna, sfida che coinvolge tanti protagonisti in una speciale classifica degli Europei: quali sono i giocatori che hanno subìto più falli finora? In testa un "italiano" della Roja davanti a un azzurro, presenti nella top 20 altri 6 "tartassati" che vedremo in campo a Wembley (dati Uefa)

ITALIA-SPAGNA, LA VIGILIA LIVE