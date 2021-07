Uefa: previsti circa 11mila tifosi italiani

A seguito del meeting pre-partita, la Uefa ha stimato il possibile numero di spettatori presente questa sera a Wembley. Previsti circa 11mila tifosi italiani e 9mila sostenitori spagnoli. In ogni caso non è possibile stabilire un numero esatto per ciascuna delle due tifoserie considerando che la quota restante di biglietti è in vendita libera e destinata ad un pubblico generico. Il dato sulla vendita complessiva verrà fornito nel pomeriggio.