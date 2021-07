L'allenatore della Danimarca presenta la semifinale contro l'Inghilterra, che si giocherà a Wembley davanti a tanti tifosi inglesi: "Avranno tanti tifosi, ma anche tanta aspettativa, quindi per loro non sarà così semplice. Vogliamo giocare con coraggio e segnare il primo gol. Ovviamente non siamo i favoriti, ma non vogliamo solo difendere e sperare, siamo a Londra per vincere. L'assenza di Eriksen è pesante, giochiamo sempre per e con lui"

Wembley aspetta la Danimarca con 60mila spettatori, che in stragrande maggioranza tiferanno Inghilterra. Un'arma in più per Kane e compagni, favoriti secondo i bookmaker nella semifinale di Euro 2020. Ma il ct danese, Kasper Hjulmand, ha rifiutato l'etichetta di outsider nella conferenza di presentazione del match: "Affronteremo una grande squadra. Ho molto rispetto per loro. Il mio collega Gareth Southgate ha fatto un buon lavoro. Sono forti, hanno molte qualità, molta solidità, sono giocatori di esperienza. Ma anche noi siamo una squadra forte e crediamo in noi stessi. Ci avviciniamo a questa partita con molto entusiasmo e speranza. Siamo arrivati qui per vincere ".

"Vogliamo attaccare ed essere creativi"

Il problema di Christian Eriksen si è trasformato in un'iniezione di fiducia, ha compattato la squadra e risvegliato la passione dei tifosi: "Il supporto che abbiamo ricevuto ci ha dato un'energia in più - ha spiegato Hjulmand -. È questa l’energia che serve per giocare una partita del genere. Certamente daremo il massimo ancora una volta, fiduciosi e sereni, come nelle occasioni precedenti. Crediamo davvero che sarà dura per l'Inghilterra sovrastarci. Nervosi? No, non più del solito. Piuttosto emozionati, eccitati. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio". La pressione il ct danese la lascia tutta agli avversari, che giocano davanti al proprio pubblico: "E noi dovremo saper approfittare di questa situazione. C’è una componente psicologica nel calcio. Avranno tanti tifosi, ma anche tanta aspettativa, quindi per loro non sarà così semplice". La Danimarca non intende deviare dalla filosofia che l'ha portata fin qui, come sottolinea Hjulmand: "Cerchiamo di prendere l'iniziativa, indipendentemente dalla squadra che abbiamo davanti. Vogliamo giocare con coraggio e segnare il primo gol. Ovviamente non siamo i favoriti, ma la nostra mentalità non è quella di produrre un calcio perdente, non vogliamo solo difendere e sperare. Non ci vediamo come perdenti, vogliamo attaccare ed essere creativi".