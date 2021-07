Nel pre-partita di Italia-Spagna, Luis Enrique ha salutato Daniele De Rossi durante il riscaldamento della Nazionale iberica a Wembley. Lo spagnolo ha allenato l'ex centrocampista alla Roma nella stagione 2011/2012. I due sono ancora in buoni rapporti, come si intuisce dal caloroso abbraccio mostrato nel video in copertina

