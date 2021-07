Da Wimbledon a Wembley: Italia protagonista su Sky

C’è tanto azzurro tra Wimbledon e Wembley. E l’Italia è chiamata a spingersi ancora più in alto. Nel tennis, con Matteo Berrettini che oggi andrà a caccia della sua seconda semifinale Slam, la prima sui prati di Wimbledon. E poi la Nazionale di Mancini che domenica sarà in campo per l'impresa finale degli Europei. Emozioni da vivere live sui canali Sky Sport

Fino a domenica 11 luglio “Wim” e “Wem” saranno le case dello sport azzurro. A partire da oggi con il grande tennis di Wimbledon che continua con gli incontri dei quarti di finale . Oggi in campo Matteo Berrettini che sfiderà il canadese Félix Auger-Aliassime. Venerdì sarà invece il giorno delle semifinali maschili (ore 14 e ore 17), in attesa che il weekend decreti i vincitori del torneo: sabato 10 luglio alle ore 15 la finale del singolare femminile e alle 17.30 le finali del doppio maschile e femminile. Domenica 11 luglio , infine, alle 15, l’ultimo atto del torneo maschile in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Alle 21 di domenica tutti davanti alla tv per l'ultimo atto degli Europei che vedrà protagonista la Nazionale di Mancini che, con la vittoria con la Spagna, si è garantita un posto per entrare nella storia. Appuntamento sui canali Sky Sport: la partita sarà visibile anche con lo spettacolo del 4K HDR su SkyQ, preceduta da un ampio pre partita. Ovviamente, da non perdere stasera alle 21 la semifinale tra Inghilterra e Danimarca che deciderà l'avversaria degli Azzurri. Live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite ( telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani. Inviati Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni).