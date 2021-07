Inghilterra-Danimarca, dove vedere la gara in tv

La nazionale allenata da Southgate sfida in semifinale i danesi, squadra rivelazione di questo Europeo. Inghilterra-Danimarca in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Una sfida tutta da vivere che promette gol e spettacolo e mette in palio un posto per la finale di Euro 2020. Inghilterra e Danimarca si sfidano nella seconda semifinale dell’Europeo, con l’obiettivo di guadagnarsi un posto per l’atto conclusivo che si giocherà a Wembley domenica 11 luglio alle ore 21. Un appuntamento a cui la nazionale allenata da Gareth Southgate non vuole rinunciare, ma per farlo dovrà riuscire ad avere la meglio sulla Danimarca, squadra rivelazione di questo campionato Europeo.