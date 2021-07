L'analisi di Del Piero nel post partita: "La Spagna mi ha sorpreso, ha dominato la partita, anche se l'Italia è stata brava a trovare il modo di vincere, mettendo in campo cose diverse dal solito". Concorda Zenga: "Nel calcio conta quello che c'è scritto sul tabellone. Mancini è stato bravo a correggere in corsa con l'inserimento di Pessina. Hanno riconosciuto che la Spagna era superiore in campo sapendo cambiare"

