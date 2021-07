Andriy Shevchenko ha guidato l'Ucraina in questo Europeo uscendo ai quarti di finale contro l'Inghilterra, squadra che affronterà l'Italia in finale. In quell'occasione, la squadra guidata dall'ex attaccante del Milan, fu travolta dalla Nazionale di Southgate, che s'impose con il risultato di 4-0. Ma per Sheva, gli azzurri hanno le carte in regola per vincere la partita e gli Europei: "L'Italia pressa tanto, forse l'Inghilterra troverà una tipologia di squadra che non ha mai incontrato in questo Europeo e questo potrebbe essere un vantaggio per gli azzurri – le sue parole a Sky Sport - Tutte le squadre hanno un difetto e sono sicuro che Mancini, con il suo staff, abbia visto tante volte le partite scorse per trovare i punti deboli dell'avversario. Lo stadio sarà una bolgia, i tifosi inglesi si fanno sentire e giocare a Wembley è un grosso vantaggio per l'Inghilterra".