Un mix di attesa e pressione per l'Inghilterra di Gareth Southgate . La Nazionale dei Tre Leoni, contro l'Italia, insegue il primo Europeo della sua storia a Wembley. Lì dove nel 1966 ha vinto il Mondiale battendo in finale la Germania dell'Ovest, fin qui l'unico titolo nella lunga storia inglese: "Vincere il Mondiale nel 1966 è stato un risultato fantastico come squadra, come nazione", ha raccontato Harry Kane , a cui il trionfo è stato tramandato grazie ai racconti di un'intera generazione. Ora il sogno è regalare all'Inghilterra un altro grande successo: "I tifosi sono sempre con noi: a ogni torneo ci hanno sempre supportato, ora abbiamo l'opportunità di fare ancora di più la storia . I nostri genitori, i nostri familiari non hanno mai visto l'Inghilterra in una finale europea prima d'ora. Per noi è la prima volta e sarà un momento davvero speciale. Se possiamo finire il nostro lavoro e vincere, verremo ricordati per il resto delle nostre vite" .

"Bonucci e Chiellini? Bisogna scontrarsi con i migliori"

L'attaccante del Tottenham spera di trascinare ancora la squadra di Southgate, come fatto durante tutto il torneo. Sempre titolare, il 27enne è stato decisivo con 4 gol segnati in 6 presenze, tutti nella fase finale di Euro 2020: dalla rete del raddoppio con la Germania alla ribattuta decisiva contro la Danimarca, passando per la doppietta dei quarti contro l'Ucraina. Domenica sera, a rendergli il compito più difficile, ci saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Kane ha parlato così di questo duello con i centrali dell'Italia: "Sono grandi difensori. Leggono il gioco e hanno un ottimo senso della posizione, naturalmente sono preoccupato. Ma sarà una grande battaglia, è questo il motivo per cui si gioca a calcio". Uno stimolo ulteriore per dimostrare di essere uno degli attaccanti più forti in circolazione: "Metteranno tutti loro stessi per vincere, per noi sarà uguale. Speriamo vinca il migliore, io non vedo l'ora di giocare. Se vuoi essere il miglior attaccante, devi scontrarti con i migliori. E questo sarà il caso di domenica".