Potevano essere a Wembley e invece sono rimasti a casa tra infortuni e scelte tecniche del ct Roberto Mancini. Ecco gli Azzurri che hanno dato il loro contributo nelle Qualificazioni a Euro 2020 (e non solo) e poi non sono stati convocati per la fase finale: nel loro palmarès non ci sarà il titolo europeo, ma è come se avessero vinto anche loro