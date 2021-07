Inghilterra, Southgate: "Ce la metteremo tutta"

Dal 1966 al 2021, cinquantacinque anni dopo l'Inghilterra è pronta a scendere in campo per una finale di un torneo internazionale. Domenica sera a Wembley la Nazionale di Southgate affronterà l'Italia di Mancini con 58mila tifosi che faranno il tifo per loro. Tifosi che il Ct inglese ha voluto ringraziare con un messaggio pubblicato sulle pagine social della Federazione. "Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per l’incredibile supporto che abbiamo ricevuto durante il torneo . Speriamo di rappresentarvi nella maniera migliore e spero che vi possiate divertire nel guardarci giocare" esordisce l’allenatore.

Poi Southgate, oltre a ringraziare i tifosi, spende due parole anche per la sua squadra e lo staff che lo accompagna. "Sono davvero grato a tutti i giocatori e allo staff che è qui con me perché ci hanno permesso di raggiungere la prima finale dopo 55 anni". Infine chiude con una promessa: "Faremo tutto ciò che possiamo per arrivare al risultato, il vostro supporto e la vostra energia ci darà una grande spinta anche domenica sera". La finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra di domenica 11 luglio sarà visibile dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.