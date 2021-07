C'è Italia-Inghilterra: dove vedere la finale

Gli Azzurri di Mancini e l'Inghilterra di Southgate avversarie nella finale di Euro 2020. Si gioca a Wembley questa sera alle 21. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW

Ultima tappa di Euro 2020 con in palio il titolo continentale. La finale si gioca a Wembley , Londra, e vede di fronte l' Italia di Mancini e i padroni di casa dell' Inghilterra di Southgate. Gli Azzurri sono arrivati alla finale della manifestazione vincendo a punteggio pieno il proprio girone di qualificazione e superando l'Austria agli ottavi di finale, il Belgio nei quarti e la Spagna in semifinale, con il decisivo tiro dagli 11 metri di Jorginho nella serie di calci di rigore. Dai supplementari è passata in semifinale anche l'Inghilterra , che ha eliminato la Danimarca. Prima della nazionale di Hjulmand, Sterling e compagni - primi nel girone D davanti a Croazia, Repubblica Ceca e Scozia - avevano superato nella fase a eliminazione diretta la Germania negli ottavi e l'Ucraina nei quarti. Fischio d'inizio questa sera alle 21 .

Dove vedere Italia-Inghilterra in tv

Alla finale di Euro 2020 l'Italia di Mancini ci arriva nove anni dopo la sfortunata finale dei Campionati Europei 2012 persa contro la Spagna e a 15 anni esatti dalla finale mondiale di Berlino, vinta ai rigori contro la Francia. E come in quel 9 luglio del 2006, saranno ancora Fabio Caressa e Beppe Bergomi a raccontare il match degli Azzurri. Diretta domenica 11 luglio dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW.

*La partita su Sky Sport Football potrà essere seguita da tutti gli abbonati Sky