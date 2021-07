Rashford, murale ridipinto: spuntano dei cuori

Il murales di Marcus Rashford torna a splendere. Sono state ore particolari per l'Inghilterra dopo la sconfitta nella finale degli Europei di Wembley contro l'Italia. Prima lo sdegno e le prese di posizione, poi i tanti messaggi di solidarietà. Un sostegno che in molti hanno voluto far sentire all'attaccante del Manchester United oltre che a Jadon Sancho e Bukayo Saka, quando le polemiche sui rigoristi scelti dal ct Southgate si sono trasformate in insulti razzisti. Rivolti ai giovani giocatori prima attraverso i social media e poi con alcune scritte offensive, come quelle con cui ignoti avevano imbrattato dopo la partita il murales dedicato al calciatore dei Red Devils presente a Withington, la città natale del classe '97. L'opera, tra l’altro nata nel novembre 2020 per rendere omaggio all'impegno del giovane campione inglese per il sociale, nella giornata di oggi è stata definitivamente ripulita. La testimonianza sui profili social del Manchester, dove è apparso il messaggio: "L’amore vince sempre". Un riferimento ai tanti cuori colorati che, fin dal primo momento, in molti avevano affisso sui teli di plastica utilizzati per coprire gli insulti. "I messaggi che ho ricevuto oggi sono stati positivamente travolgenti e vedere la risposta a Withington mi ha fatto venire le lacrime", aveva scritto Rashford in un lungo post in cui si diceva dispiaciuto per l'errore dal dischetto, ma orgoglioso delle sue origini nel sud di Manchester.